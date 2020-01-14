26 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
(2017) | Фото: транснефть - сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги благотворительной деятельности в 2019 году

АО "Транснефть – Сибирь" в 2019 году направило свыше 111 млн руб. на оказание благотворительной помощи на территории ведения производственной деятельности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Среди основных получателей поддержки – организации системы здравоохранения и образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения, ветеранские и религиозные организации, местные муниципалитеты.

В течение минувшего года реализован ряд проектов по поддержке общеобразовательных учреждений населенных пунктов, вблизи которых расположены производственные объекты акционерного общества. С целью создания необходимых условий для организации качественного учебного процесса АО "Транснефть – Сибирь" направило 82,6 млн руб. на проведение ремонта и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинетов химии, физики и математики в 14 школах, расположенных на территории Тюменской, Свердловской и Курганской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Кроме того, АО "Транснефть – Сибирь" профинансировало приобретение оборудования для спортивной площадки СОШ № 7 г. Тюмени, оборудования для компьютерного класса СОШ № 5 г. Урая (ХМАО-Югра), работы по замене окон в школе села Чаши (Курганская область).

Транснефть – Сибирь, благотворительный проект(2020)|Фото: Транснефть – Сибирь

В рамках развития системы здравоохранения в регионах присутствия оказана благотворительная помощь областной больнице № 20 с. Уват (Тюменская область) на дооснащение врачебной амбулатории с. Демьянское и фельдшерско-акушерского пункта п. Муген, размер помощи составил 2,4 млн руб. Центральной районной больнице Верхотурского района выделено 2,2 млн руб. на приобретение медицинского оборудования и специализированной мебели.

При поддержке АО "Транснефть – Сибирь" создана рукопись книги о Герое Советского Союза, Герое Монгольской Народной Республики, генерале армии Иване Федюнинскомом, печать которой планируется в 2020 году в серии "Жизнь замечательных людей". Традиционно предприятие оказало помощь на проведение ежегодной встречи матерей и вдов погибших защитников Отечества.

памятник Федюнинскому(2020)|Фото: Транснефть – Сибирь

Большое внимание в рамках благотворительной программы АО "Транснефть – Сибирь" уделяется поддержке ветеранских организаций, массового спорта, восстановлению исторического облика и строительству храмов и мечетей, развитию приходских и воскресных школ.

В 2020 году деятельность АО "Транснефть – Сибирь" по оказанию благотворительной помощи на территории присутствия предприятия будет продолжена.

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АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги благотворительной деятельности в 2019 году

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Теги: Транснефть – Сибирь, Иван Федюнинский



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