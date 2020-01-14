Тюменская учительница объявила бессрочный пикет: женщина требует переселить ее из барака

Жительница Ялуторовска, бывшая учительница, а ныне пенсионерка Наталья Сапьян объявила бессрочный пикет: каждый день она приезжает к зданию областного правительства с требованием переселить ее из аварийного барака по ул. Революции, 33. Одна из акций прошла во время приема у губернатора Александра Моора по случаю Дня печати, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание построено еще в позапрошлом веке. Дом признан аварийным. Как сообщает Наталья Сапьян, общение с чиновниками оказалось безрезультатным. Сперва ей якобы предлагали дом престарелых, потом в дворницкой кладовке, затем квартиру, где уже проживали люди.

На сайте петиций Наталья Сапьян создала целую серию публикаций. Одна из них, самая последняя, датирована 10 января.

"В барачной квартире с 2014 г. нет отопления, печь развалилась и ремонту не подлежит; что в бараке четыре вида отопления: кв. №4 (2 этаж) - центральное, кв. №3 (2 этаж) - печное, кв. №2 (1 этаж) - газовое, кв. №1 (1 этаж) - в которой живу я, нет вообще никакого! Что я живу с обогревателем, а значит, могу либо замёрзнуть в суровые сибирские морозы, либо сгореть, если произойдёт замыкание!" - говорится в тексте документа. Также она сообщает об итогах своего пикетирования - ей предложили зайти в приемную и написать суть претензий.

Сапьян сообщила, что внутри дома температура не выше 10 градусов, повышенная влажность, нет ни водопровода, ни печки. Безобразное состояние фундамента, цоколя.

В пресс-службе администрации города корреспонденту Накануне.RU сообщили, что история длится на протяжении 15 лет.

Собственником квартиры Сапьян стала на основании решения суда, при разводе с мужем в 2003 г. Уже в июле 2004 г. Сапьян и двое ее детей были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2008 г. у заявительницы меняется состав семьи: сын уходит служить в армию. Выписывается. Семья была снята с учета, поскольку на двоих человек площадь квартиры подходила по нормам. Решение о снятии с учета семьи, как нуждающуюся, было признано правомерным в суде. В 2011 г. сын женщины снова прописывается в квартире, семья снова встает на учет, как малоимущая. Однако очередь до них так и не дошла.

"В доме четыре квартиры. Причем, только квартира Сапьян неблагоустроенная: поскольку она ничего не делала. Так и говорила: зачем? Если я все равно получу квартиру. В то время дом еще не был признан аварийным. Экспертиза признала его ремонтопригодным. Администрация Ялуторовска проводит ремонт. На это ушло более одного миллиона. В 2019 г. в администрацию от межрайонного управления соцзащиты приходит информация, что среднедушевой доход семьи стал выше прожиточного минимума. Поэтому семья вновь перестала считаться нуждающейся. Однако в 2019 г. межведомственная комиссия признает помещение непригодным для проживания. Но таких помещений в любом населенном пункте: что в Тюмени, что в Ялуторовске не одно и не два. Там тоже есть определенная очередь", - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Там сообщили, что остальные жильцы проживали вполне комфортно: у них есть все удобства: газ, туалет, водопровод, "а у нее нет ничего нет, еще и печку сломала". "Каждый год ей предлагали 50 тыс. на ремонт. Также были предложения переселить ее в маневренный фонд. Сперва предлагали общежитие. Потом - благоустроенную квартиру в центре города. Потом еще одну квартиру. Отказывается от маневренного фонда. Говорит: дайте мне мою квартиру. Предлагали помощь в транспортировке мебели, ее бы бесплатно перевезли волонтеры. Говорит: нет, я буду замерзать в своем жилье", - заявили в мэрии.

В администрации также отметили, что после первых петиций Сапьян люди начали собирать для нее деньги. По некоторым данным, якобы было собрано около 500 тыс. руб. Также в мэрии сообщили, что будут рассматривать возможность принудительного переселения пенсионерки. Заявления, что ее пытались переселить в дом престарелых или кладовку, власти города называют "откровенной чушью".

Позиция городских властей частично подтверждается публикациями самой Сапьян на сайте петиций:

"А попытка затолкать меня с моими детьми в маневренный фонд еще в 2014 году, а потом, чтобы заткнуть мне рот, чиновник Столбов предлагал 50 тыс. руб. (естественно, я их не взяла, а видео этой встречи отнесла в прокуратуру) - все это рассматривается нами как то, что жильцы, то бишь мы, уже получили квартиры".

"В 2018 г. благодаря собранным деньгам я заключила договор с адвокатской конторой. Провела независимую экспертизу, копия которой в дальнейшем будет приложена в делах № 2а-556/2018, № 2а-959/2018, № 33а-5837/2018 (областной суд), № 2а-63/2019, №2а-861/2019. В 2019 г. суд (дело № 2а-63/2019) назначил государственную экспертизу, которая была проведена за мой счёт. Минюстовская экспертиза признала барак аварийным в диапазоне 81-100%, грозящим обвалом, так как здание имеет крен, превышающий нормы в 13 раз, а капремонт будет превышать стоимость аналогичного здания (стр. 15 из судебной государственной экспертизы)", - говорится в петициях ялуторовчанки.

Отметим, что Следственный комитет уже проводит доследственную проверку по возможному факту нарушения жилищных прав.