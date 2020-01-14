26 Июля 2020
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Экономика Челябинская область
фнс налоги налог деньги рубли (2016) | Фото:

Почти 1,5 тысячи южноуральцев стали самозанятыми

В Челябинской области 1 тыс. 486 человек зарегистрировались в качестве самозанятых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФНС по региону.

Напомним, в Челябинской области с 1 января 2020 года начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Стать самозанятыми могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Специальный налоговый режим подходит для тех, кто работает без наемных работников и зарабатывают до 2,4 млн руб. в год.

Специальный режим для самозанятых предусматривает две налоговые ставки: 4% при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам и 6% - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

37% отчислений по уплаченному налогу пойдет в Фонд обязательного медицинского страхования. Платить взносы в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования не нужно. В связи с этим самозанятым не засчитывается страховой стаж и не оплачивается больничный лист. Однако они могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд, для этого нужно заключить договор с ПФР.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно тремя способами: с помощью мобильного приложения "Мой налог", на сайте ФНС в веб-кабинете "Мой налог", либо с использованием услуг кредитных организаций или электронных площадок.

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Почти 1,5 тысячи южноуральцев стали самозанятыми

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Теги: самозанятые, налоговый режим, налог на профессиональный доход, ФНС,



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