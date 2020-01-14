В Перми площадку еврейского общинного центра огородили деревянным забором

В Перми огорожена площадка, где появится еврейский общинный центр, сообщил Накануне.RU местный активист Роман Юшков.

Напомним, 28 августа прошлого года комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову разрешить еврейской общине строить свой центр, против которого ранее выступали местные жители.

Как сообщало Накануне.RU, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа они все-таки состоялись.

Ранее на этом месте появился православный крест, однако вскоре его убрали. Противники строительства центра решают, высказываться ли им как-либо публично, отметил Юшков.