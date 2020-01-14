Госдума во втором чтении одобрила возможность выбирать УК жителям муниципальных домов

Госдума на первом в 2020 году пленарном заседании одобрила во втором чтении поправки в 161 и 163 статьи Жилищного кодекса, которые вводят конкурсный принцип подбора управляющих компаний, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее управляющие компании домов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, назначались. Поправки, по мнению депутатов, "демонополизируют рынок, дадут возможность жителям принять участие в выборе этих управляющих компаний, что станет шагом к снижению тарифов ЖКХ".