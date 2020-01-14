На Среднем Урале 8-летняя девочка разбилась при катании на тюбинге по "дикой" трассе

В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка разбилась во время катания на тюбинге.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 7 января в лесу, что в нескольких сотнях метров от дома 117 по улице Калинина. Ребенок катался на "бубликах" с заснеженной горы со своим отцом.

В один из таких заездов при скате вниз девочка столкнулась со стволом дерева. Пострадавшая получила травму головы и в сопровождении родителей была направлена в больницу.

Как уже выяснили в надзорном ведомстве, в указанной лесной местности катание никем не организовано: люди просто съезжают с горки, а разрешающие или запрещающие таблички и ограждения там отсутствуют.

По данным прокуратуры, семья девочки благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла. В настоящее время устанавливается тяжесть травм, полученных ребенком.