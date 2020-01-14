Депобрнауки Зауралья поддержал идею создания в школах биолого-химических классов

Департамент образования и науки Курганской области поддержал идею создания в муниципальных школах профильных биолого-химических классов, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что в этом учебном году в регионе действуют 106 классов с углубленным изучением химии и биологии. В них учатся более 900 старшеклассников - это 17% об общей численности обучающихся профильных классов.

"В соответствии с положениями действующего законодательства в сфере образования, профильное обучение реализуется на уровне среднего общего образования (10-11 классы). На уровне основного общего образования могут быть созданы классы углубленного изучения отдельных учебных предметов, в том числе, биологии и химии", - пояснили в департаменте.

Что касается вопросов создания специализированных муниципальных школ, то это относится к полномочиям учредителя - администрации Кургана. Ранее Накануне.RU направляло в мэрию официальный запрос.

Напомним, среднюю школу №11 в элитном районе Кургана до середины лета закрывают на капитальный ремонт, всех учеников и учителей на время распределили по трем другим школам города, которые расположены рядом. Также на портале "Инициативы Зауралья" появилась идея сделать из школы №11 медицинский лицей с углубленным изучением биологии и химии начиная с 8 класса. Предложено сделать профильные классы, где будут готовить будущих врачей. В департаменте здравоохранения региона отметили, что готовы проводить на системной основе работу со школьниками, в том числе, с привлечением руководителей медицинских организаций, преподавателей Курганского областного медицинского колледжа.