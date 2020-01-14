В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков и петард несовершеннолетним

Несовершеннолетним предложили запретить продажу петард и фейерверков. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов обратил внимание на то, что множество детей встречает новый год в больничных палатах сильно покалеченными – из-за неправильного обращения с пиротехникой, которую им бесконтрольно продают. Кроме того, он заявил и о большом количестве контрафакта на этом рынке, что тоже способствует повышенному травматизму, передает корреспондент Накануне.RU. Неверов предложил профильным комитетам ГД – по безопасности и законодательству – обратить внимание на возможность запрета продажи пиротехники детям.