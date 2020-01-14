26 Июля 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.petarda.ru

В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков и петард несовершеннолетним

Несовершеннолетним предложили запретить продажу петард и фейерверков. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов обратил внимание на то, что множество детей встречает новый год в больничных палатах сильно покалеченными – из-за неправильного обращения с пиротехникой, которую им бесконтрольно продают. Кроме того, он заявил и о большом количестве контрафакта на этом рынке, что тоже способствует повышенному травматизму, передает корреспондент Накануне.RU. Неверов предложил профильным комитетам ГД – по безопасности и законодательству – обратить внимание на возможность запрета продажи пиротехники детям.
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В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков и петард несовершеннолетним

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Теги: пиротехника, петарды, фейерверк, госдума, сергей неверов



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Развитие сюжета:

Ранее 15.01.2020 13:59 Мск В регионах поддержали инициативу о запрете продажи петард несовершеннолетним

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