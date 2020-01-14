26 Июля 2020
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Общество В России Москва
сборная России по хоккею, победа на Олимпиаде, гимн (2018) | Фото: 1tv.ru

Жириновский призвал изменить гимн России

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил на открытии весенней сессии нижней палаты парламента сократить российский гимн. ОН высказал это мнение после исполнения музыкальной композиции в честь открытия сессии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я настаиваю: давайте подправить гимн! Три куплета есть, припев сделать четвертым куплетом. И всё! Где-то там пожилые люди, женщины, дети стоят - им тяжело", - пояснил Жириновский.

Он также возмутился тем, что гимн России часто меняется: "Шестой гимн за сто лет. Ну где еще такое было? Что вы делаете?! Конституции меняются каждые 20 лет, денежные реформы… Такой зуд на изменения".

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Жириновский призвал изменить гимн России

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Теги: владимир жириновский, госдума, гимн россии



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