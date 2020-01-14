26 Июля 2020
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Экономика В России
Максим Топилин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Топилин рассказал, "беспрецедентно" ли вырастут зарплаты в 2020 году

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%.

Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете".

По словам чиновника, также продолжится рост зарплат работников бюджетного сектора экономики.

Для категорий населения, указанных в майских указах главы государства, зарплаты по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным заработком в каждом конкретном регионе.

Министр отметил, что работники бюджетной сферы вне указов тоже получат прибавку: на три процента в этом октябре, а также на четыре процента в 2021 и 2022 годах.

В конце 2018 года заявление министра труда РФ Максима Топилина о "беспрецедентном" росте зарплат в стране вызвало общественный резонанс.

Напомним, выступая в Совете Федерации в рамках "правительственного часа", он сообщил, что заработные платы в России уже растут "беспрецедентными темпами" - и в реальном, и в номинальном выражении. Так, за этот год практически на 11% увеличилась заработная плата, отметил Топилин.

Позже ему пришлось комментировать это заявление. Министр высказался о том, что нужно уметь позитивно оценивать хорошие новости. Топилин также пояснил, что в своем выступлении опирался на данные Росстата, и "ничего от себя не придумывал".

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Топилин рассказал, "беспрецедентно" ли вырастут зарплаты в 2020 году

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Теги: максим топилин, зарплаты



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