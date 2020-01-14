За два часа "Безопасная дорога" в Екатеринбурге выявила 82 нарушений ПДД

В первые несколько часов в ходе рейда "Безопасная дорога" нарядом ДПС и сотрудниками отделов полиции Управления МВД России Екатеринбурга было выявлено 82 нарушения ПДД, 21 нарушение правил применения ремней безопасности. Возбуждено 59 административных материалов за пренебрежение к правилам безопасности при перевозки детей, предусмотренным правилами дорожного движения РФ. Двое управляли транспортным средством, не имея на это права.

Рейд проходил утром. Помогали сотрудникам ДПС и полиции представители Народной дружины. На рейдовом мероприятии было уделено особое внимание выбранным детским удерживающим средствам, соответствующим росту и весу ребенка, перевозимого в автомобиле. В ходе операции с водителями проводились профилактические беседы на тему необходимости соблюдения правил выбора и применения детских удерживающих устройств.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, внимание к правилам перевозки маленьких пассажиров в автомобилях снижает риск получения травм в случае ДТП на 80% (детей до четырех лет) и 52% (детей пяти-девяти лет), в том числе и тех ДТП, которые могут привести к смерти.

В 2019 г. на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из которых выявлено нарушение в правилах перевозки детей. Всего в этих ДТП пострадали 58 детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.

Напоминаем, что сегодня стартовала операция "Безопасная дорога", в ходе проведения которой сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение водителями правил безопасности при перевозке детей в транспортных средствах. Профилактическое мероприятие будет проходить до 17 января включительно.