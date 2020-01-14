26 Июля 2020
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Максим Топилин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Рождаемость в 2019 году выросла лишь в трех регионах

В прошлом году рождаемость в России выросла только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин "Российской газете" по данным за 10 месяцев.
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По его словам, Правительство сейчас ориентируется не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (СКР) или хотя бы его стабилизацию. При этом он признал, что по итогам года СКР составит около 1,5, что характеризует очень низкую рождаемость, которая на 30% не обеспечивает воспроизводство населения. То есть следующее гипотетическое поколение россиян будет на треть меньше нынешнего.

Напомним, абсолютная рождаемость очень быстро снижается уже три года: в 2017 году - на 11%, в 2018-м - на 5%, в 2019-м - на 7-8%. За три года снижение составит 22-23%.

Однако в декабре Топилин заявил, что рождаемость в России все еще выше, чем в Сингапуре и Южной Корее, а также многих странах Европы. То, что никакого эффекта от этого нет и депопуляция страны нарастает угрожающими темпами, его, видимо, не волнует. Важно, что в 2019 году были освоены почти все средства, выделенные на реализацию нацпроекта "Демография", подчеркнул министр.

Отметим, что наибольшее снижение рождаемости зафиксировано в Московской области - почти на 13%. Это может указывать на миграцию жителей в Москву, что нивелирует повышение рождаемости в столице.

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Рождаемость в 2019 году выросла лишь в трех регионах

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Теги: рождаемость, демография



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