26 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Пермский край
Татьяна Мерзлякова (2018) | Фото: Накануне.RU

Обманутые на миллионы пайщики КПК "Первый Уральский" попросили помощи у свердловского омбудсмена

Сегодня группа пайщиков потребительского кооператива "Первый Уральский" отправилась на прием к уполномоченному по правам человека в Свердловской области, члену СПЧ при президенте Татьяне Мерзляковой. Тысячи обманутых людей, вложившихся в стройку в Екатеринбурге, пытаются всеми силами вернуть свои деньги. В этот раз они надеются решить вопрос с помощью обращения к человеку, "имеющему доступ к главе государства". По их словам, полиция и прокуратура отмалчиваются и ничего не предпринимают. Между тем, по оценкам юристов, за время деятельности "Первого Уральского" с объектов якобы был выведен 1 млрд руб.

КПК "Первый Уральский" был зарегистрирован в Екатеринбурге в 2015 году. Основная деятельность – прием денег под проценты у граждан и выдача займов. Председателем правления являлся Валерий Бикбулатов.

По оценкам юриста Константина Акимова, якобы от действий кооператива пострадали две тысячи людей из разных регионов страны: Свердловская область, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край.

"Пайщикам пока помогает лишь омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она помогла им морально и пытается решить проблему. Кстати, Центробанк проводил проверку всего КПК и не увидел хищения на 1 млрд руб. на тот момент. На мой взгляд, такое невозможно. Если Бикбулатова арестуют, то деньги людям никто не вернет. Деньги всегда оставляют след. Нужно деньги разыскивать. Денежные потоки всегда можно отследить", - рассказал юрист в беседе с нашим корреспондентом.

"Нас приехало десять человек. Мы очень ждем помощи от Мерзляковой. Она находится в президентском совете по защите прав человека и развитию демократического общества. Также встречается с президентом. В ГСУ будем обращаться дальше", - отметила одна из обманутых пайщиц.

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Обманутые на миллионы пайщики КПК "Первый Уральский" попросили помощи у свердловского омбудсмена

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Теги: мошенничество, КПК Первый Уральский, суд



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