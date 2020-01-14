В Нижневартовске к Крещению оборудуют несколько купелей

В Нижневартовске обсудили вопросы подготовки к Крещению Господню (Богоявлению), которое отметят 19 января. В работе совещания, которое состоялось под председательством заместителя главы города Николая Лукаша, приняли участие представители администрации города, городских коммунальных служб, силовики, священнослужители. Подготовка к празднику завершится накануне Крещения: появится "иордань", организаторы завезут необходимое спасательное оборудование, палатки для переодевания, будут созданы мужская и женская купели, безопасности которых уделят особое внимание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Праздничное богослужение начнется в храмах Нижневартовска в 8.30 19 января, а крестный ход и молебен – в 11.00. Из-за этого с 9 и до 23.00 будет перекрыто движение по проезду Куропаткина (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября) и улице Пикмана (от улицы Чапаева до гаражно-строительного кооператива "Прибрежный").

Для удобства вартовчан, желающих совершить обряд омовения в темное время суток, на льду рядом с купелями установят переносные электрические опоры освещения. Хорошая видимость позволит верующим свести риск получения травмы к минимуму как при спуске в купель, так и при выходе из нее. Обращаем внимание, что совершить обряд омовения можно до 22.00.