26 Июля 2020
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Мацей Вилюш (2020) | Фото: fc-rostov.ru

Защитник сборной Польши переходит в ФК "Урал"

Защитник футбольного клуба "Ростов" Мацей Вилюш близок к переходу в "Урал". Об этом сообщают польские СМИ.

Утверждается, что 31-летний игрок уже прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с екатеринбургским клубом. Пока ни "Ростов", ни "Урал" о переходе защитника официально не объявляли.

Источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, подтвердил данную информацию. По его сведениям, о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

Мацей Вилюш выступает за ростовчан с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел всего лишь два матча за свой клуб в Кубке России. Также в активе игрока четыре матча в составе национальной сборной Польши.

Как сообщало Накануне.RU, недавно "Урал" покинул российский нападающий Владимир Ильин, который перебрался в чеченский "Ахмат".

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Защитник сборной Польши переходит в ФК "Урал"

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Теги: Урал, Ростов, защитник, Польша



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