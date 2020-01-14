Защитник сборной Польши переходит в ФК "Урал"

Защитник футбольного клуба "Ростов" Мацей Вилюш близок к переходу в "Урал". Об этом сообщают польские СМИ.

Утверждается, что 31-летний игрок уже прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с екатеринбургским клубом. Пока ни "Ростов", ни "Урал" о переходе защитника официально не объявляли.

Источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, подтвердил данную информацию. По его сведениям, о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

Мацей Вилюш выступает за ростовчан с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел всего лишь два матча за свой клуб в Кубке России. Также в активе игрока четыре матча в составе национальной сборной Польши.

Как сообщало Накануне.RU, недавно "Урал" покинул российский нападающий Владимир Ильин, который перебрался в чеченский "Ахмат".