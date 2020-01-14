26 Июля 2020
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Политика В России Москва
Парад Победы, драпировка Мавзолей (2019) | Фото: Россия-1

В Госдуме предложили не драпировать мавзолей на параде 9 мая, а на ГУМе повесить портрет Сталина

Депутат Госдумы Николай Харитонов (фракция КПРФ) на открытии весенней сессии нижней палаты парламента предложил не драпировать мавзолей во время парада Победы 9 мая 2020 года на Красной площади, а на ГУМе (находится напротив мавзолея – прим. ред.) разместить портрет верховного главнокомандующего, под чьим руководством была разбит фашизм – Иосифа Сталина. Его предложение спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть профильному комитету ГД и обсудить на совете думы, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Госдуме предложили не драпировать мавзолей на параде 9 мая, а на ГУМе повесить портрет Сталина

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Теги: госдума, парад победы, 9 мая, иосиф сталин



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