В Госдуме предложили не драпировать мавзолей на параде 9 мая, а на ГУМе повесить портрет Сталина

Депутат Госдумы Николай Харитонов (фракция КПРФ) на открытии весенней сессии нижней палаты парламента предложил не драпировать мавзолей во время парада Победы 9 мая 2020 года на Красной площади, а на ГУМе (находится напротив мавзолея – прим. ред.) разместить портрет верховного главнокомандующего, под чьим руководством была разбит фашизм – Иосифа Сталина. Его предложение спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть профильному комитету ГД и обсудить на совете думы, передает корреспондент Накануне.RU.