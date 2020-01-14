Полпред президента в УрФО подарил маленькому вартовчанину шведскую стенку

В рамках всероссийского проекта "Елка желаний" исполнилась мечта четырехлетнего мальчика из Нижневартовска. Сегодня у него дома появилась шведская спортивная стенка. Спортивная конструкция, созданная с учетом особенностей и потребностей ребенка, поможет ему физически развиваться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В преддверии новогодних праздников от имени полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова сертификат на шведскую спортивную стенку вручил мальчику глава Нижневартовска Василий Тихонов.

"Очень рады, что желание ребенка исполнилось. Благодарим организаторов и всех причастных к проведению благотворительной акции. И особенно приятно, что подарок получили к нашему семейному празднику – накануне у сына был день рождения", - подчеркнула мама юного вартовчанина Татьяна Новохатских.

Напомним, ранее в нижневартовском городском управлении ЗАГС начали вручать подарки "Расту в Югре". Их получают родители новорожденных, появившихся на свет в первые дни года. В состав подарка входит мультиконтентная пластиковая карта с QR-кодом (штрих-кодом), празднично упакованная в футляр-шкатулку, и письмо от губернатора Югры Натальи Комаровой, приводит пресс-службе мэрии данные управления. При активации карты в специальном мобильном приложении или на сайте "Госуслуги" одним из родителей (законных представителей) на его лицевой счет зачисляются 20 тыс. руб. Автоматически предоставляется доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка. По выбору родителей шкатулку могут выдать в органах ЗАГС или медицинской организации, в которой родился ребенок. Подарок уже получили 24 семьи.