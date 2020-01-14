В Госдуме процитировали слова Рузвельта о Сталине и Советском Союзе

Открывая весеннюю сессию 2020 года в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин вспомнил слова американского президента Рузвельта. "Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы", - процитировал депутат Рузвельта.

"И Рузвельт, и Черчилль говорили потомкам, тем, кто будет возглавлять их страны. Только слабые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над коричневой чумой", - добавил Володин, комментируя высказывания некоторых иностранных политиков по поводу роли СССР во Второй мировой войне.

Володин призвал парламентские структуры сделать все для того, чтобы считать вопрос защиты исторической памяти приоритетным, передает корреспондент Накануне.RU.