Жители поселка пожаловались в УФАС на повышение стоимости проезда в маршрутках до Челябинска

Жители поселка Старокамышинск пожаловались в УФАС на повышение стоимости проезда в маршрутном такси №218 до Челябинска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, в УФАС поступило около 50 заявлений на повышение стоимость с 30 до 35 руб. в Челябинск с 20 января.

В УФАС подчеркнули, что перевозки по данному маршруту осуществляются по нерегулируемому тарифу и цена не подлежит государственному регулированию. При это в ведомстве считают, что планируемое увеличение цены вызвано объективными экономическими причинами, связанными с ростом затрат на топливо и обслуживание автотранспорта.

"Челябинское УФАС полагает, что указанные действия перевозчика по маршруту № 218 не противоречат принципам ценообразования", - подчеркнули в пресс-службе.