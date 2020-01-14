26 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале в руках ребенка взорвалась петарда

В поселке Красногорский в руках у ребенка взорвалась петарда.

С травмой руки 10-летний мальчик был доставлен в больницу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел днем 13 января. Известно, что петарду ребенок купил в одном из торговых павильонов. Как только он ее зажег, произошел взрыв.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье - "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

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На Южном Урале в руках ребенка взорвалась петарда

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Теги: Красногорский, Еманжелинский район, СК, петарда, ребенок, рука, травма, взрыв



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