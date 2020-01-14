Пассажиру с животным нужно иметь десять разных переносок – Минтрансу ответили по поводу путешествий с питомцами

В Общероссийском объединении пассажиров ответили Минтрансу РФ, не пожелавшему менять федеральные авиационные правила в части провоза ручной клади и домашних животных.

Объединение, напомним, предлагает установить одинаковые для всех авиаперевозчиков требования по габаритам переносок для домашних животных - не менее 115 см по сумме трех измерений, а также запретить устанавливать норму по весу ниже 8 килограммов.

Глава объединения Илья Зотов рассказал об исследовании, проведенном общественной организацией совместно с агентством "АвиаПорт" в 2019 году. По 150 показателям были оценены 22 российских компании. Выяснилось, что пассажиру с животным для полетов по России требуется иметь десять разных переносок – чтобы они соответствовали самым разным нормативам, принятых у разных перевозчиков. Эксперт отметил, что часто для одних и тех же типов воздушных судов установлены разные требования у различных компаний по перевозке животных, и у пассажира возникает резонный вопрос – почему возникает такая разница, если на безопасность самолета она не влияет.