АНПЗ: увольнение гендиректора не повлияет на дальнейшую работу завода

Функции руководителя Антипинского нефтеперерабатывающего завода с 9 января переданы конкурсному управляющему Константину Сичевому. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе отметили, что это связано с тем, что 30 декабря Тюменский арбитраж ввел на АНПЗ конкурсное производство. Передача функций руководителя на этом этапе предусмотрена законодательством. Дальнейшие решения по организации управления предприятием до завершения конкурсного производства будет принимать он.

"Предусмотренная законом процедура прекращения полномочий генерального директора не повлияет на дальнейшую работу завода. С учетом принятого первым собранием кредиторов решения, в процедуре конкурсного производства предприятие продолжит функционировать и осуществлять переработку сырья по давальческой схеме в запланированных объемах", - прокомментировали в отделе по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Антипинского НПЗ.

Напомним, об увольнении гендиректора завода Максима Андриасова стало известно вчера. Ранее на "Федресурсе" был опубликован финальный отчет арбитражного управляющего предприятия. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. То есть АНПЗ не хватает 66 млрд руб., чтобы рассчитаться с долгами. В областной думе опасаются появления новых льгот для завода.

Добавим, ситуацию с заводом во время своей пресс-конференции прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Во время встречи с журналистами глава региона подчеркнул, что если предприятие будет продано "в хорошие руки", то у него есть перспективы для дальнейшего развития.