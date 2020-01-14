В Кургане пьяная женщина на "ВАЗе" устроила смертельное ДТП

В Кургане пьяная автоледи устроила аварию с погибшим.

ДТП произошло вечером 13 января в районе дома №2 на улице Коли Мяготина, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Автоледи на "двенадцатой" ехала в пьяном виде по Коли Мяготина со стороны улицы Юргамышской. Выехав на встречную полосу, она врезалась в "семерку", за рулем которой был мужчина 1959 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

Сама виновница аварии также пострадала и была доставлена в больницу.