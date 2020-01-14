В Иране начались аресты по делу о крушении украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя министерства юстиции страны Голамхосейна Эсмаили.

Число арестованных не сообщается, другие детали также не приводятся.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг" 8 января. Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности.