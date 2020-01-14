Стало известно, почему дом, который снесут для нового зала Екатеринбургской филармонии, оказался в очереди на капремонт

В администрации Екатеринбурга объяснили, почему дом на улице Карла Либкнехта, который планируется снести для строительства нового зала филармонии, оказался включен в список домов, подлежащих капитальному ремонту в наступившем году.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении в 2020 году капитального ремонта в многоквартирных домах уральской столицы и утвердил их перечень. В списке оказался и дом по адресу Карла Либкнехта, 40. Сообщалось, что его снесут ради постройки нового зала филармонии, в нем уже выкуплены все квартиры и нежилые помещения.

В мэрии Екатеринбурга пояснили, что данный дом оказался в списке капремонта потому, что включен в соответствующую региональную программу. При этом в адрес городских властей до сих пор не поступило решение о его сносе. Как только это произойдет, дом на Карла Либкнехта исключат из планов по капремонту.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в уральской столице были нанесены границы территорий объектов культурного наследия рядом с новым залом филармонии.