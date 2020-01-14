26 Июля 2020
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Общество Пермский край
Скорая помощь, двор, Пермь, Баумана 9 (2020) | Фото: instagram.com/chp_59/

В одном из неочищенных от снега дворов Перми застряла машина "скорой"

Во дворе дома №9 по Баумана в Перми на заваленной снегом дороге застрял автомобиль "скорой помощи", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в соцсетях. В комментариях пользователи, в частности, отмечают, что машина "еле-еле выбралась" из снежного плена.

Напомним, плохая очистка дворов Перми от снега громко "заявила" о себе в прошлом году. Тогда только в феврале "скорые" 25 раз застревали в снегу. Продолжилось это и в марте.

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В одном из неочищенных от снега дворов Перми застряла машина "скорой"

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Теги: скорая помощь, машина, снег, очистка, двор



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