В одном из неочищенных от снега дворов Перми застряла машина "скорой"

Во дворе дома №9 по Баумана в Перми на заваленной снегом дороге застрял автомобиль "скорой помощи", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в соцсетях. В комментариях пользователи, в частности, отмечают, что машина "еле-еле выбралась" из снежного плена.

Напомним, плохая очистка дворов Перми от снега громко "заявила" о себе в прошлом году. Тогда только в феврале "скорые" 25 раз застревали в снегу. Продолжилось это и в марте.