Задержан тагильский стрелок, по вине которого погиб ребенок. Возбуждено дело об убийстве

После смерти ребенка, раненого мужчиной в Нижнем Тагиле, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в августе прошлого года: пьяный мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки" и одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ждал очереди покататься. Мальчика без сознания доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. 12 января этого года ребенок скончался.

Против стрелка ранее было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Однако на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил передать все материалы в Москву.

Как пояснила Светлана Петренко, сейчас возбуждено уголовное дело по статье "убийство из хулиганских побуждений", оно находится в производстве Главного следственного управления СК России.

"На данный момент мужчина, выстреливший в ребенка, задержан, следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - уточнила представитель СКР.

Вероятнее всего, стрелок будет заключен под стражу.