СМИ: Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки у домов из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, люди вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Первые сообщения о проблемах еще в декабре.

В Росреестре сбой объясняют резко возросшим количеством запросов со стороны госорганов. Там заверили, что проводят мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса.

Ранее Накануне.RU сообщало, что власти Москвы решили сдавать собственникам помещений многоквартирных домов в аренду парковочные места. Департамент имущества города определил порядка 4,3 тыс. машино-мест на придомовых территориях в девяти округах.

Власти города отмечали, что речь не идет о платных парковках во дворах. "Инициатива по предложению аренды городских машиномест москвичам не имеет никакого отношения к парковкам во дворах. Мы говорим о тех машиноместах, которые находятся в собственности города и расположены на подземных этажах многоквартирных жилых домов и нежилых зданиях, функционально или технологически связанных с многоквартирным жилым домом", - цитируют главу департамента СМИ.

При этом такое предложение ДГИ москвичи восприняли неоднозначно, окрестив это очередным грабежом автовладельцев.