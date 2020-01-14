26 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

В воздухе Челябинска зафиксировали превышение концентрации аммиака

В воздухе Челябинска в период неблагоприятных метеоусловий 10 января было зафиксировано превышение по содержанию аммиака на уровне 1,5 ПДК.

Напомним, НМУ первой степени опасность в Челябинске сохранялись с 5 января до вечера 12 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 10-12 января на стационарном посту были выполнены лабораторные исследования по определению максимально разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ: оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, взвешенных веществ, аммиака.

В результате 10 января регистрировалось превышение гигиенических нормативов по содержанию аммиака на уровне 1,5 ПДК.

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В воздухе Челябинска зафиксировали превышение концентрации аммиака

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Теги: аммиак, экология, воздух, выбросы,



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