В воздухе Челябинска зафиксировали превышение концентрации аммиака

В воздухе Челябинска в период неблагоприятных метеоусловий 10 января было зафиксировано превышение по содержанию аммиака на уровне 1,5 ПДК.

Напомним, НМУ первой степени опасность в Челябинске сохранялись с 5 января до вечера 12 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 10-12 января на стационарном посту были выполнены лабораторные исследования по определению максимально разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ: оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, взвешенных веществ, аммиака.

В результате 10 января регистрировалось превышение гигиенических нормативов по содержанию аммиака на уровне 1,5 ПДК.