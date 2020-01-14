После гибели людей в пожаре в Зауралье следователи возбудили уголовное дело

После гибели людей в пожаре в Шадринском районе следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 109 - "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел ночью 12 января в селе Чистопрудное. В огне погибли три человека - две женщины 1940 и 1970 годов рождения, а также мужчина 1937 года рождения.

Сейчас назначен ряд экспертиз, допрошены очевидцы ЧП.

Предварительная версия пожара - нарушение правил эксплуатации отопительных приборов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.