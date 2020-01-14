26 Июля 2020
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Общество В России Москва
Алла Пугачева (2020) | Фото: instagram.com/alla_orfey

"Совсем девочка": в сети обсуждают селфи помолодевшей Аллы Пугачевой

70-летняя Алла Пугачева опубликовала в Instagram селфи крупным планом. Ее ровесницы не спешат выставлять снимки такого рода напоказ, но примадонна российской эстрады уже не в первый раз балует и поклонников, и хейтеров. Последние обрушились на певицу особенно яростно – считают, что выглядит она не очень, приличный вид, мол, достигается многочисленными фильтрами и пластическими операциями.

Сама же Алла этим фото хотела поздравить подписчиков: "Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится".

"Совсем девочка, а взгляд какой", - восхищается в комментариях к фото пользователь с ником natali.ila. "Да не смешите вы! какая там девочка!??что ж вы лебездите???" – отвечает 827dan.

Алла Пугачева|Фото: instagram.com/alla_orfey

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"Совсем девочка": в сети обсуждают селфи помолодевшей Аллы Пугачевой

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Теги: селфи, алла пугачева, фотошоп



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