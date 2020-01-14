26 Июля 2020
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Конституция Украины (2015) | Фото: ru.wikipedia.org

Рада собирается начать изменение конституции Украины в части децентрализации

Сегодня Верховная рады Украины планирует начать рассмотрение президентского законопроекта об изменении конституции страны в части децентрализации.
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Как сообщало Накануне.RU, в середине декабря, после встречи лидеров "Нормандской четверки", украинский президент Владимир Зеленский подал соответствующий законопроект. В нем записано, что Украина остается унитарным государством, а вся децентрализация сводится к изменению механизма управления из Киева и переименованию районов в округа.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донбасс не приемлет никаких изменений конституции, не согласованных с ним, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Она обратила внимание, что в соглашениях говорится об "отдельных районах" Донбасса, которым нужно предоставить особый статус, но своим проектом "Зеленский явно пытается выкинуть из главного закона страны даже само понятие "район".

Правда, в проекте предлагается разрешить Раде вводить особый правовой режим на территориях без необходимости внесения изменений в конституцию. Но политическая основа урегулирования конфликта - это закрепление особого статуса Донбасса именно в тексте конституции. Поэтому предложенный вариант лишь имитирует предусмотренное Минскими соглашениями политическое решение.

Напомним, законопроект Зеленского как антидемократический раскритиковала украинская оппозиция. А Ассоциация городов Украины заявила, что он несет угрозу местной демократии, по сути уничтожая ее, так как над местной властью будет поставлен префект президента, который может приостановить любое решение местной власти и даже лишить полномочий любого из ее представителей.

Отметим, что вначале Рада должна направить проект закона в Конституционный суд. Если его вердикт будет положительным, то на одной сессии Раде нужно набрать не менее 226 голосов, а на другой - минимум 300.

Зампредседателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Игорь Гузь считает, что из-за внутренних разногласий Рада даже не сможет направить проект в Конституционный суд.

В любом случае планируемое изменение конституции Украины вряд ли поспособствует разрешению конфликта.

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Рада собирается начать изменение конституции Украины в части децентрализации

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Теги: Украина, децентрализация, Донбасс, конституция



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