26 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
ребенок в машине (2016) | Фото: yug.svpressa.ru

Операция "Безопасная дорога" пройдет в Свердловской области с 14 по 17 января

14 января в Свердловской области стартовала операция "Безопасная дорога". Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил безопасности при перевозке детей в автомобилях.
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Рейд будет проведен во всех региональных городах и на региональных и федеральных автодорогах в период с 14 по 17 января. Госавтоинспекцией с поддержкой представителей родительской общественности "Родительские патрули", педагогов и добровольных дружин вблизи дошкольных и учебных заведений будет проверяться соблюдение ПДД при перевозке детей-пассажиров. Особо тщательно будут проверять детские удерживающие устройства на предмет соответствия роста и веса ребенка.

В 2019 г. в Свердловской области в результате ДТП травмы получили 205 детей-пассажиров, что на 10% выше, чем в 2018 г. Пять детей погибли. Этот показатель значительно ниже, чем в 2018 г. (на 62%). Составлено более 19 тыс. административных материалов в отношении водителей, нарушивших правила перевозки детей.

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Операция "Безопасная дорога" пройдет в Свердловской области с 14 по 17 января

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Теги: ГИБДД, ПДД, рейд, дети, автомобиль, безопасная дорога



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Ранее 14.01.2020 12:59 Мск За два часа "Безопасная дорога" в Екатеринбурге выявила 82 нарушений ПДД

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