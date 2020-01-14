Операция "Безопасная дорога" пройдет в Свердловской области с 14 по 17 января

14 января в Свердловской области стартовала операция "Безопасная дорога". Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил безопасности при перевозке детей в автомобилях.

Рейд будет проведен во всех региональных городах и на региональных и федеральных автодорогах в период с 14 по 17 января. Госавтоинспекцией с поддержкой представителей родительской общественности "Родительские патрули", педагогов и добровольных дружин вблизи дошкольных и учебных заведений будет проверяться соблюдение ПДД при перевозке детей-пассажиров. Особо тщательно будут проверять детские удерживающие устройства на предмет соответствия роста и веса ребенка.

В 2019 г. в Свердловской области в результате ДТП травмы получили 205 детей-пассажиров, что на 10% выше, чем в 2018 г. Пять детей погибли. Этот показатель значительно ниже, чем в 2018 г. (на 62%). Составлено более 19 тыс. административных материалов в отношении водителей, нарушивших правила перевозки детей.