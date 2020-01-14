В цехах ямальской агрофирмы "Приполярная" из-за антисанитарии грязь сыпалась в продукцию

В цехах ямальской агрофирмы "Приполярная" нашли нарушения правил хранения продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по "тюменской матрешке".

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Внеплановая проверка прошла в декабре прошлого года. Среди нарушений – отсутствие защиты производственных помещений от скопления грязи, осыпания частиц в продукцию, образования конденсата и плесени. В цехах не установлен график уборки, мойки и дезинфекции.

Агрофирма должна устранить нарушения. В отношении должностных лиц предприятия возбуждены административные дела. Материалы переданы в мировой суд Красноселькупского района.