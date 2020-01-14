26 Июля 2020
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Происшествия В России Крым
патроны, оружие (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Пограничники нашли ящик с оружием в заброшенной постройке в Крыму

Пограничники ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами в селе Заветное Ленинского района на берегу Керченского пролива.

В заброшенной хозяйственной постройке найден деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию. Обнаружены также четыре гранаты, передает ТАСС. Владельца тайника устанавливают.

В прошлом году в Симферополе в частном доме был обнаружен склад с оружием. Изъято более 1,5 тыс. патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), две гранаты РГД, три гранаты Ф-1, запалы к ним, две противопехотные мины.

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Пограничники нашли ящик с оружием в заброшенной постройке в Крыму

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Теги: крым, оружие, тайник, схрон



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