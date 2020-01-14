СМИ: Режиссера Сергея Соловьева экстренно прооперировали в Москве

75-летнему режиссеру Сергею Соловьеву сделали экстренную операцию. Якобы, режиссёр "Ассы", "Трёх сестёр" и "Дома под звёздным небом" пожаловался на сильную боль в левой голени — его привезли в больницу и диагностировали инфильтрат нижних конечностей. Это скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы. Режиссёр также страдает диабетом, что ещё больше осложняет ситуацию, сообщает telegram-канал Mash. Операция прошла успешно, режиссер сейчас в реанимации.

Между тем, телеканал "360" сообщил, что представитель Соловьева опровергает информацию о госпитализации режиссера и говорит, что тот чувствует себя хорошо.

В марте 2019 года Соловьева госпитализировали для планового обследования сердца, которое он проходит ежегодно.