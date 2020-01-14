МЧС Свердловской области проведет проверку предполагаемых мест купелей

Не смотря на довольно теплую зиму, в 2020 г. в Свердловской области купели все же откроют. Купание проходит с 18 на 19 января, в эти дни метеослужбы обещают погоду не ниже 10 градусов. Сотрудниками МЧС будут проведены проверки всех надлежащих мест, устранены недоработки и установлены ограничения по количеству одновременно пребывающих на льду людей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Свердловской области проверка проводится один раз, непосредственно перед самим крещенским купанием. Техническое освидетельствование будет проходить 17 января, основная масса проверок выпадет на 18 число. В случае, если что-то не будет соответствовать правилам безопасности, это будет указывается, а недоработки сразу же устраняться и повторно представляться на проверку инспектору. Купель будет признана официальной, только после выполнения всех требований безопасности. В противном случае, она просто будет закрыта и купание в ней будет запрещено.

"Прежде всего - это деревянный короб: обязательно должен быть один вход и один выход, то есть с одной стороны заходят, с другой выходят. Соответственно, толщина льда будет замеряться и с учетом этого будет рассчитываться количество человек, которые одновременно могут пребывать на льду. Основываясь на этих данных, будут выставлены ограждения, а нашими и полицейскими сотрудниками будет контролироваться выход людей на лед. Толщина льда в среднем по области порядка 40 см и, естественно, этот момент наиболее важный", - сообщает пресс-служба МЧС.

Во время крещенских купаний о безопасности также не нужно будет беспокоиться. На всех освидетельствованных купелях круглосуточно, начиная с 20.00 18-го числа, заканчивая 24.00 19-го января, будут дежурить спасатели МЧС, полиция, медики и спасатели добровольцы. И даже после наступления полуночи 19 января, работа сотрудников МЧС не заканчивается. Во избежание несчастных случаев с участием особо смелых жителей области, все купели будут замораживаться и ликвидироваться.

На данный момент реестр купелей формируется. За эту неделю муниципалитетом сотрудникам МЧС будет предоставлена информация о предполагаемых местах открытия купелей, после чего специалисты государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выйдут для технического освидетельствования и проверят соответствие всем требованиям безопасности. Информация о том, где жители могут посетить купели, будет размещена на сайте главного управления МЧС, сайтах муниципальных образований. Накануне.RU также будет держать читателей в курсе событий.