МЧС Свердловской области проведет проверку предполагаемых мест купелей

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Стоимость работ по установке деревянного забора без материала на http://remont.youdo.com/building/zabor/derevyannyj/.
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/building/contractor/bricklayer/build/genshchina/, смотрите ссылку.
Услуги профессионалов: http://remont.youdo.com/interior/chastnye/cottage/sizes/diz/72m/, ссылка на описание.



Общество Свердловская область
крещенские купели (2010) | Фото: Накануне.RU

МЧС Свердловской области проведет проверку предполагаемых мест купелей

Не смотря на довольно теплую зиму, в 2020 г. в Свердловской области купели все же откроют. Купание проходит с 18 на 19 января, в эти дни метеослужбы обещают погоду не ниже 10 градусов. Сотрудниками МЧС будут проведены проверки всех надлежащих мест, устранены недоработки и установлены ограничения по количеству одновременно пребывающих на льду людей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Свердловской области проверка проводится один раз, непосредственно перед самим крещенским купанием. Техническое освидетельствование будет проходить 17 января, основная масса проверок выпадет на 18 число. В случае, если что-то не будет соответствовать правилам безопасности, это будет указывается, а недоработки сразу же устраняться и повторно представляться на проверку инспектору. Купель будет признана официальной, только после выполнения всех требований безопасности. В противном случае, она просто будет закрыта и купание в ней будет запрещено.

"Прежде всего - это деревянный короб: обязательно должен быть один вход и один выход, то есть с одной стороны заходят, с другой выходят. Соответственно, толщина льда будет замеряться и с учетом этого будет рассчитываться количество человек, которые одновременно могут пребывать на льду. Основываясь на этих данных, будут выставлены ограждения, а нашими и полицейскими сотрудниками будет контролироваться выход людей на лед. Толщина льда в среднем по области порядка 40 см и, естественно, этот момент наиболее важный", - сообщает пресс-служба МЧС.

Во время крещенских купаний о безопасности также не нужно будет беспокоиться. На всех освидетельствованных купелях круглосуточно, начиная с 20.00 18-го числа, заканчивая 24.00 19-го января, будут дежурить спасатели МЧС, полиция, медики и спасатели добровольцы. И даже после наступления полуночи 19 января, работа сотрудников МЧС не заканчивается. Во избежание несчастных случаев с участием особо смелых жителей области, все купели будут замораживаться и ликвидироваться.

На данный момент реестр купелей формируется. За эту неделю муниципалитетом сотрудникам МЧС будет предоставлена информация о предполагаемых местах открытия купелей, после чего специалисты государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выйдут для технического освидетельствования и проверят соответствие всем требованиям безопасности. Информация о том, где жители могут посетить купели, будет размещена на сайте главного управления МЧС, сайтах муниципальных образований. Накануне.RU также будет держать читателей в курсе событий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МЧС Свердловской области проведет проверку предполагаемых мест купелей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: купели, крещенские купания, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров