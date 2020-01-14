26 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске экс-начальника районного отдела судебных приставов будут судить за взятки

В Челябинске будут судить бывшего начальника Курчатовского районного отдела службы судебных приставов по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2015-2017 гг. обвиняемый получил от местной жительницы взятки на сумму 70 тыс. руб. за непринятие мер для взыскания средств по исполнительному производству.

Уголовное дело направлено в суд.

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В Челябинске экс-начальника районного отдела судебных приставов будут судить за взятки

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Теги: суд, взятка, злоупотребления, уголовное дело,



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