В Челябинске экс-начальника районного отдела судебных приставов будут судить за взятки

В Челябинске будут судить бывшего начальника Курчатовского районного отдела службы судебных приставов по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2015-2017 гг. обвиняемый получил от местной жительницы взятки на сумму 70 тыс. руб. за непринятие мер для взыскания средств по исполнительному производству.

Уголовное дело направлено в суд.