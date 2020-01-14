26 Июля 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России Магаданская область
крематорий, отходы (2019) | Фото:СУ СК России по Курганской области

Магаданцы выйдут на митинг из-за строительства крематория

В Магадане жители выйдут на митинг из-за строительства крематория.

Акция запланирована на 18 января. Горожане беспокоятся, что крематорий будет дымить и загрязнять атмосферу.

Мэрия согласовала протестный митинг. Об этом заявил глава Магадана Юрий Гришан "Магаданской правде".

Тем временем, жители мурманского поселка Мурмаш продолжают волноваться из-за работы крематория в черте населенного пункта. Как сообщает Regnum, несколько последних лет они жалуются на неприятный запах. По их мнению, он образовывается при сжигании биологических отходов на крематорной установке.

Учреждение могут закрыть из-за серьезных нарушений. Собственника земельного участка, на котором находится крематорная установка, оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Магаданцы выйдут на митинг из-за строительства крематория

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Теги: магадан, митинг, крематорий



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