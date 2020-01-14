Новый год - новый протест. В Нижнем Тагиле готовится очередной митинг

В Нижнем Тагиле готовится очередной протестный митинг.

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Мероприятие состоится в следующую субботу, 25 января, на площадке у памятника Демидову. Как следует из появившегося в Сети документа, митинг будет посвящен обсуждению накопившихся проблем в сфере ЖКХ, мусорной "реформе", а также экологической ситуации с Черноисточинским прудом. Количество заявленных участников составляет до 100 человек.

По данным организаторов митинга, власти города согласовали данное мероприятие. Его начало запланировано на 12 часов.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года в Нижнем Тагиле прошел народный сход, посвященный экологическим проблемам. На встречу пришли около 250 человек, в основном женщины. А глава города Владислав Пинаев на сход, который был приурочен к годовщине его правления, так и не явился.