В ярославском цирке бобёр "разыграл" зрителей, "помочившись" на них из-под купола

В сети обсуждают, мягко говоря, оригинальную задумку циркового номера, продемонстрированного в Ярославле во время шоу "Звездный круиз". Дрессировщик поднял под купол цирка бобра на кольце, а тот "помочился" – вниз вылилась жидкость. В это время шокированные зрители смеялись и возмущались, а ведущий громко отчитывал животное за "испуг".

Руководитель шоу Артем Ткаченко сообщил telegram-каналу "Подъем", что трюк, который напугал и удивил публику, животное выполняет регулярно: "С бобром все хорошо. Подобный трюк он выполняет каждое представление и каждое представление с подобными последствиями. Зрители в первых рядах пугаются, а потом понимают, что это дрессировщик и бобер их разыграли".

Между тем, многие пользователи в сети посчитали, что бобер описался по-настоящему – от шока и страха. Они предложили преследовать дрессировщиков за жестокое обращение с животными.

С 1 января 2020 года в России начали ужесточать правила содержания в цирках животных. Так, для зверей вводятся "пенсии", цирки должны будут заботиться о стареющих артистах, а не отдавать их доживать в зоопарки. Также нельзя будет давать животным лекарства, повышающие эффективность работы. У нарушителей животных будут изымать. Правила продолжат постепенно ужесточать, пообещали в Госдуме, но в ближайшее время от цирков с животными Россия не избавится.