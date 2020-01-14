Соликамский магниевый завод проверят на причастность к "раскрашиванию" реки Черной

В Соликамске заводы по очереди якобы "перекрашивают" местную речку Черная в белый и красный цвета. В воде есть много загрязняющих веществ – в частности, превышена концентрация никеля и нефтепродуктов. Представители краевого управления Росприроднадзора собираются инициировать внеплановую проверку одного из заводов, передает корреспондент Накануне.RU.

Началось все с того, что река Черная стала белой. Как оказалось, в воде превышена концентрация, в частности, кальция, магния, никеля, нефтепродуктов, сообщал телеграмм-канал Mash. Якобы соседний магниевый завод каждый день моет свои емкости, а потом сливает все в речку, вот она и становится белой. Иногда, предположительно, в результате деятельности "Уралкалия", река становится багровой и в таком цвете впадает в Каму. Проблеме уже 11 лет, но очистных сооружений там так и нет.

В пресс-службе Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в ответ на запрос Накануне.RU сообщили, что 3 декабря 2019 и 7 января 2020 г. прошли проверки состава воды в реке.

"В воде превышена концентрация веществ, установленная для водных объектов рыбохозяйственного, хозяйственно-бытового и культурно-бытового назначений. Для того, чтобы найти источник загрязнения, материалы проверки будут направлены в прокуратуру для согласования внеплановой проверки "Соликамского магниевого завода"", - говорится в сообщении управления.