Утвержден список мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер утвердил список мероприятий, которые пройдут в Челябинске в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Постановление об организации выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2020 году опубликовано на сайте областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в первом полугодии пройдут круглый стол по вопросам экспортной стратегии со странами ШОС; заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств - членов ШОС. Встреча экспертов по подготовке совещания министров транспорта государств - членов ШОС. Совещание министров транспорта государств - членов ШОС; заседание рабочей группы стран БРИКС по развитию сельского хозяйства. Встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС.

Во II квартале года состоится встреча министров промышленности стран БРИКС.

На май запланировано проведения форума глав регионов государств - членов ШОС и традиционный форум БРИКС по вопросам урбанизации. В июне пройдут II форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, деловой форум стран ШОС, встреча министров культуры стран БРИКС, заседание рабочей группы БРИКС по вопросам занятости. Встреча министров труда и занятости стран БРИКС, а также спортивные игры стран БРИКС.

В июне в столице Южного Урала состоится заседание молодежного совета стран ШОС и встреча руководителей таможенных служб стран БРИКС.

На сентябрь назначены международный молодёжный бизнесинкубатор и форум молодых ученых стран БРИКС.

Напомним, 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий.