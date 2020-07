"Барселона", идущая на первом месте в чемпионате Испании, отправила главного тренера в отставку

55-летний испанский специалист Эрнесто Вальверде работал в клубе с 2017 года. На его счету две победы в чемпионате Испании, победа в Кубке и Суперкубке Испании.

В Лиге чемпионов каталонский клуб при Вальверде вылетал на стадиях четвертьфинала и полуфинала, причём проиграв оба раза после камбэков: "Роме" (4:1, 0:3) два года назад и "Ливерпулю" (3:0, 0:4) в прошлом сезоне соответственно.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e