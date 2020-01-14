"Барселона", идущая на первом месте в чемпионате Испании, отправила главного тренера в отставку

Испанская "Барселона", идущая на первом месте в чемпионате страны (имея по 40 очков с мадридским "Реалом"), отправила главного тренера в отставку.

55-летний испанский специалист Эрнесто Вальверде работал в клубе с 2017 года. На его счету две победы в чемпионате Испании, победа в Кубке и Суперкубке Испании.

В Лиге чемпионов каталонский клуб при Вальверде вылетал на стадиях четвертьфинала и полуфинала, причём проиграв оба раза после камбэков: "Роме" (4:1, 0:3) два года назад и "Ливерпулю" (3:0, 0:4) в прошлом сезоне соответственно.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

На освободившуюся должность в клуб сватали экс-наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и легенду "Барселоны" Хави. Однако клуб в итоге возглавил 61-летний Кике Сетьен, известный по работе в "Бетисе" и "Лас-Пальмасе". Ряд спортивных изданий отмечает, что умение специалиста ставить интересную комбинационную игру вполне соответствует философии чемпионов Испании.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1 pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

The new boss checking out the office 👍 pic.twitter.com/nqDtBHwgoB — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020

Как сообщало Накануне.RU, в 1/8 финала Лиги чемпионов этого сезона каталонский клуб встретится с итальянским "Наполи".