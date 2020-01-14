26 Июля 2020
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Спорт За рубежом За рубежом
Кике Сетьен (2020) | Фото: globallookpress.com

"Барселона", идущая на первом месте в чемпионате Испании, отправила главного тренера в отставку

Испанская "Барселона", идущая на первом месте в чемпионате страны (имея по 40 очков с мадридским "Реалом"), отправила главного тренера в отставку.
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55-летний испанский специалист Эрнесто Вальверде работал в клубе с 2017 года. На его счету две победы в чемпионате Испании, победа в Кубке и Суперкубке Испании.

В Лиге чемпионов каталонский клуб при Вальверде вылетал на стадиях четвертьфинала и полуфинала, причём проиграв оба раза после камбэков: "Роме" (4:1, 0:3) два года назад и "Ливерпулю" (3:0, 0:4) в прошлом сезоне соответственно.

На освободившуюся должность в клуб сватали экс-наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и легенду "Барселоны" Хави. Однако клуб в итоге возглавил 61-летний Кике Сетьен, известный по работе в "Бетисе" и "Лас-Пальмасе". Ряд спортивных изданий отмечает, что умение специалиста ставить интересную комбинационную игру вполне соответствует философии чемпионов Испании.

Как сообщало Накануне.RU, в 1/8 финала Лиги чемпионов этого сезона каталонский клуб встретится с итальянским "Наполи".

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"Барселона", идущая на первом месте в чемпионате Испании, отправила главного тренера в отставку

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Теги: Барселона, Эрнесто Вальверде, главный тренер, отставка, Кике Сетьен



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