Правительство намерено отменить плановые проверки рабочих-мигрантов

Правительство РФ собирается осенью внести в Госдуму законопроект, в котором предлагается освободить от плановых проверок предприятия, привлекающие на работу мигрантов, сообщают "Известия".

В кабмине считают, что данная мера будет способствовать экономическому росту страны.

Отмечается, что ведущие объединения предпринимателей поддержали эту инициативу, заявив, что для выявления незаконной миграции есть и другие методы.

В Госдуме к инициативе отнеслись неоднозначно. По мнению депутатов, из-за нее некоторые граждане РФ могут лишиться рабочих мест, так как их труд обходится бизнесу дороже, чем работа мигрантов.

Напомним, в декабре 2019 года Госдума в первом чтении приняла поправки к положению об иностранных гражданах, разрешающие трудоустройство в России иностранных студентов российских вузов.

Депутаты предложили ко второму чтению обезопасить законопроект с точки зрения миграционного законодательства, чтобы по визам студента в упрощенном порядке не трудоустраивались обычные трудовые мигранты.