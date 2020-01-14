Кремль опубликовал видео зажигательных танцев Путина и Джорджа Буша-младшего

Кремль опубликовал новые фото и видеоматериалы в виртуальном альбоме 20.kremlin.ru – он посвящен 20-летию нахождения Владимира Путина на постах президента и председателя правительства России.

"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном – личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина Президентом и главой Правительства", - говорится на сайте Кремля.

Путин водит хоровод, Буш-младший танцует отдельно pic.twitter.com/7kwhNaVDKA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 13, 2020

На одном из опубликованных видеороликов Путин зажигательно отплясывает в хороводе с артистами в народных костюмах на сцене, а рядом на тот момент коллега Путина – президент США Джордж Буш-младший – не менее проворно выкидывает коленца с симпатичной танцовщицей.