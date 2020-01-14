26 Июля 2020
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Общество В России
Владимир Путин водит хоровод с Джорджем Бушем-младшим. (2020) | Фото: 20.kremlin.ru

Кремль опубликовал видео зажигательных танцев Путина и Джорджа Буша-младшего

Кремль опубликовал новые фото и видеоматериалы в виртуальном альбоме 20.kremlin.ru – он посвящен 20-летию нахождения Владимира Путина на постах президента и председателя правительства России.

"Путин. 20 лет" – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном – личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина Президентом и главой Правительства", - говорится на сайте Кремля.

На одном из опубликованных видеороликов Путин зажигательно отплясывает в хороводе с артистами в народных костюмах на сцене, а рядом на тот момент коллега Путина – президент США Джордж Буш-младший – не менее проворно выкидывает коленца с симпатичной танцовщицей.

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Кремль опубликовал видео зажигательных танцев Путина и Джорджа Буша-младшего

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Теги: кремль, архивные кадры, хоровод, танцы, владимир путин, джордж буш-младший



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