26 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Общество Курганская область
Андрей Саркисов, Владимир Пестриков (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мы не "замазываем глаза". Власти Зауралья круглосуточно контролируют работу новой "мусорной реформы"

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 24 часа в сутки следит за реализацией в регионе новой "мусорной реформы", такое заявление сделал директор ведомства Андрей Саркисов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы - один из немногих регионов, которые вошли в мусорную реформу без каких-либо скандалов. Мы не можем отвечать за менталитет, который сложился в определённом населённом пункте. Нам даже говорят, звонят, пишут письма грозные и требуют убрать новые контейнеры. В таких случаях мы начинаем объяснять", - отметил Саркисов.

"У нас нет задачи "замазать глаза", мимо нас не пройдёт ни одной жалобы", - добавил Саркисов.

Владимир Пестриков, Андрей Гуселетов(2020)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что в Куртамыше уже сожгли один новый мусорный бак. Сейчас его уже заменили на другой.

Саркисов рассказал, что в один из дней в первом часу ночи он сидел в кинотеатре и смотрел фильм.

"Вдруг получил скриншот от губернатора, там были изображены кучи мусора. И все мне тут же ответили в сообщениях, что завтра утром все исправят. Вот даже ночью мы все это мониторим и следим", - пояснил Саркисов.

Андрей Саркисов, Владимир Пестриков(2020)|Фото: Накануне.RU

В Курганской области в районах сейчас установлено 1 тыс. 555 мусорных контейнеров, и, как заявил директор ООО "Чистый город" Владимир Пестриков, это ещё не предел.

Напомним, власти Курганской области приняли беспрецедентное решение: впервые тарифы на коммунальные услуги не вырастут, а снизятся. Новая система платежей вступает в силу с 1 января 2020 года. В конце декабря в Курганской области утвердили тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. Плата за вывоз мусора будет взиматься теперь не с квадратного метра, а с человека. Так, плата для жителей города Кургана составит 88 рублей 95 копеек, для жителей сельской местности – 79 рублей 58 копеек. Стоит добавить, что региональный оператор просил о более высоком тарифе - 96 рублей для горожан и 89 рублей для сельчан.

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"Мы не "замазываем глаза". Власти Зауралья круглосуточно контролируют работу новой "мусорной реформы"

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Теги: мусор, ТКО, тариф, регоператор,



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