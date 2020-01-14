В Нижнем Тагиле вандалы разгромили парк "Народный": испортили скульптуры, качель выбросили в реку

Власти Нижнего Тагила приняли решение об усилении мер по контролю за сохранностью объектов в парке "Народный".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в новогодние праздники вандалы испортили здесь скульптуры, а также сломали и скинули в реку детскую качель. Работы по монтажу на прежнем месте детского аттракциона взяла на себя компания "Комавтотранс", которая занимается текущим содержанием общественной территории.

Как добавили в мэрии, в связи со случившимся меры по контролю за сохранностью объектов в парке "Народный" будут усилены.

Как сообщало Накануне.RU, также в новогодние каникулы неизвестные вандалы орудовали в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге. Там испортили часть фонарей, побив новые плафоны.