26 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
Парк &quot;Народный&quot; в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: turizmnt.ru

В Нижнем Тагиле вандалы разгромили парк "Народный": испортили скульптуры, качель выбросили в реку

Власти Нижнего Тагила приняли решение об усилении мер по контролю за сохранностью объектов в парке "Народный".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в новогодние праздники вандалы испортили здесь скульптуры, а также сломали и скинули в реку детскую качель. Работы по монтажу на прежнем месте детского аттракциона взяла на себя компания "Комавтотранс", которая занимается текущим содержанием общественной территории.

Как добавили в мэрии, в связи со случившимся меры по контролю за сохранностью объектов в парке "Народный" будут усилены.

Как сообщало Накануне.RU, также в новогодние каникулы неизвестные вандалы орудовали в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге. Там испортили часть фонарей, побив новые плафоны.

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В Нижнем Тагиле вандалы разгромили парк "Народный": испортили скульптуры, качель выбросили в реку

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Теги: вандалы, парк, Нижний Тагил



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