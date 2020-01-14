В Иране сообщили о втором самолете в небе при крушении Boeing

Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины".

Сообщается, что иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

Депутат предположил, что, катарский самолет, по всей видимости, заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, которые дали разрешение на пролет.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг". Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и подчеркнул, что катастрофа произошла потому, что вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США.

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь.

Между тем, в Лондоне 16 января соберутся представители стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. Как передает Regnum, будут обсуждать возможные ответные действия в отношении Тегерана, возможно, будет составлен коллективный иск.

Большинство погибших были гражданами Канады и Ирана. Также при крушении погибли четверо граждан Афганистана, четверо подданных Великобритании, трое граждан Германии, 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа) и 10 граждан Швеции.