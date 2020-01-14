В Белгородской епархии местному блогеру посоветовали не лезть в дела церкви, раз он не имеет к ней никакого отношения

В Белгородском епархиальном управлении прокомментировали скандал с участием местного блогера. Мужчине, собиравшему информацию о деятельности подразделения РПЦ, вынесли "духовное предостережение", пригрозили судом и отлучением от церкви.

В дальнейшем оказалось, что автор telegram-канала "Белгород №1" Владимир Корнев человек не воцерковленный и отлучением его не усмирить.

Тогда ситуацию прокомментировал представитель пресс-службы Белгородского епархиального управления Федор Клюйко. Он заявил telegram-каналу "Подъем": "Мы вынесли предостережение не на пустом месте. Корнев считает, что он может делать всё, что хочет. Мы бы могли бы понять, если бы он писал объективно, но он пишет только про плохое. При этом он заявляет, что не имеет никакого отношения к Церкви. Тогда какое моральное право он имеет влезать в дела Церкви и так настойчиво доказывать что-то, чего на самом деле не было? Это наша реакция на ту наглость, которая уже зашкаливает. Мы никогда ему не отказывали ни в комментариях, ни в диалоге. Но всегда он использует нас для своего хайпа. Мы надеемся, что Владимир человек адекватный, умный, мы всегда его таковым считали, именно поэтому мы просто предостерегли его, чтобы в дальнейшем он соблюдал журналистскую этику и понимал, что нельзя на жаренном сделать себе имя".

Конфликт развернулся вокруг съезда духовенства епархии, на котором, якобы, молодых священников убеждали не обсуждать в соцсетях тему церковных поборов. Корнев написал, что пытался проверить слухи об этом, связавшись со священниками в этих самых соцсетях.